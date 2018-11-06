أفريقية النواب تتحرك لبحث اختطاف مصري في نيجيريا

توجه النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، بصحبة السفير عاصم حنفي سفير مصر لدى نيجيريا إلى يوسف مجاجي، رئيس جهاز أمن الدولة بالعاصمة النيجيرية أبوجا للاستفسار عن وضع المصرى المختطف، رضا السيد حسانين منذ ثلاثة أسابيع، بنيجيريا.



يأتي ذلك علي هامش زيارة النائب طارق رضوان للعاصمة النيجيرية لحضور المؤتمر 41 لرؤساء البرلمانات أعضاء الاتحاد البرلماني الأفريقي وكذلك الدورة 73 للجنة التنفيذية للاتحاد.