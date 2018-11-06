ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

النجم الأحمر يحرج ليفربول بهدفين بعد 28 دقيقة بمشاركة محمد صلاح..فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:31 م
صدى البلد
أحمد هاني
تقدم فريق النجم الأحمر الصربي علي ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

أحرز ميلان بافكوف الهدف الأول في الدقيقة 22 بعد ركلة ركنية لأصحاب الأرض على يسار مرمى ليفربول نفذها ماركو مارين عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها ميلان بافكوف من على علامة الجزاء برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك في يمين المرمى أمام نظرات حارس الريدز .

الهدف الثاني جاء عبر نفس الاعب بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك أليسون البرازيلي .

يذكر أن ليفربول يغرد منفردًا فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولى الإيطالى صاحب الوصافة، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.
loading...

ترشيحاتنا

لحظة وصول السيسي وقرينته والبشير للجلسة الختامية لـ منتدى شباب العالم.. فيديو

احرصي على تناول البنجر يوميا لسبب سيدهشك

ننشر خطاب الكاف الموجه إلى الجبلاية بعقوبات الأهلى ووليد أزارو

قطر تشتري أشهر فندق في بريطانيا

مطرب شعبي مصري يشعل فرحا سعوديا .. فيديو

التعليم تصدر تعليمات عاجلة بعد رصد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة

محمود فيصل: المشاركون في منتدى الشباب يشعرون بالفخر لوجودهم بمصر

#البشير يتصدر تويتر بعد مشاركة الرئيس السوادنى فى منتدى شباب العالم

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

إقالة مسئولين وإحالتهم للتحقيق في الكويت بعد أزمة الأمطار الغزيرة

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم

رئيس اللجنة الفنية السابق للكاف يسخر من قرارات الاتحاد بشأن أزارو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

بحريني مشارك في منتدى شباب العالم: مصر أم الدنيا.. فيديو
محمود فيصل: المشاركون في منتدى الشباب يشعرون بالفخر لوجودهم بمصر
لحظة وصول السيسي وقرينته والبشير للجلسة الختامية لـ منتدى شباب العالم.. فيديو
تنسيقية شباب الأحزاب: المرأة حصلت على حقوقها في عهد السيسي
الرئيس الإنسان.. السيسي يلتقط صورة مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟