النجم الأحمر يحرج ليفربول بهدفين بعد 28 دقيقة بمشاركة محمد صلاح..فيديو

تقدم فريق النجم الأحمر الصربي علي ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .



أحرز ميلان بافكوف الهدف الأول في الدقيقة 22 بعد ركلة ركنية لأصحاب الأرض على يسار مرمى ليفربول نفذها ماركو مارين عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها ميلان بافكوف من على علامة الجزاء برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك في يمين المرمى أمام نظرات حارس الريدز .



الهدف الثاني جاء عبر نفس الاعب بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك أليسون البرازيلي .



يذكر أن ليفربول يغرد منفردًا فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولى الإيطالى صاحب الوصافة، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.