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رياضة

محاضرة قصيرة من كارتيرون قبل المران الأول برادس

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:55 م
صدى البلد
خاص تونس - عبد الحكيم ابو علم
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة قصيرة مع اللاعبين في الملعب قبل انطلاق المران استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي.

وتحدث كارتيرون مع اللاعبين عن أهمية التركيز في المباراة من أجل التتويج باللقب وضرورة الظهور بشكل قوي خلال لقاء العودة لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له الجمعة المقبل.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة الماضي.
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