الطائفة الإنجيلية: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن الأسرة المصرية هي نواة تماسك المجتمع

أكد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تعكس رؤية وطنية متكاملة تضع الأسرة المصرية في قلب الاستقرار والبناء، باعتبارها النواة الأساسية لتماسك المجتمع ووحدة نسيجه الوطني.

وثمّن الدكتور القس أندريه زكي الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس، مشددا على أنها تُبرز بوضوح أن قوة الدولة المصرية تنبع من وحدة شعبها وترابط أسرها، ومن العلاقة بين الدولة والمواطنين، بما يعزز التلاحم المجتمعي ويدعم التنمية.

ونوه إلى أن كلمة السيد الرئيس تشير إلى أن التأكيد على أولوية تماسك الأسرة المصرية يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة، لافتا إلى أن تلاحم المصريين ووحدة صفهم يمثلان الضمانة الحقيقية لحماية الوطن وصون استقراره وتحقيق المصلحة العامة للجميع.