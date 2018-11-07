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أخبار العالم

نجمة الروك أوكاسيو كورتيز تصبح أصغر نائبة في الكونجرس الأمريكي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أصبحت نجمة الروك اليسارية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز أصغر امرأة تنتخب في الكونجرس، لتمثّل أحد معاقل الحزب الديموقراطي في نيويورك، وذلك بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها البلاد، أمس الاثنين.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الامريكية إن كورتيز دخلت التاريخ بعد هزيمة منافسها الجمهوري أنطوني باباس في الانتخابات النصفية في دائرتها الانتخابية، وهي منطقة ذات طابع تعددي تقع في جزء من كوينز والبرونكس بولاية نيويورك الأمريكية.

وتبلغ كورتيز من العمر 29 عاما، وتعود أصولها إلى بورتو ريكو، وكانت تعمل نادلة إلا أنها قررت الانتصار للطبقة العاملة وترشحت عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية مطلع العام الجاري.

وتحتل النساء 23% من مقاعد مجلس الشيوخ الحالي و19,3% من مقاعد مجلس النواب، وهما معدلان منخفضان نسبيا في دولة متقدمة تملك أقوى اقتصاد في العالم.
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