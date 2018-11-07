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أخبار العالم

ديلي إكسبريس: نتائج الكونجرس ضربة قاصمة لـ ترامب

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:24 ص
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة " ديلي إكسبريس" البريطانية اليوم الأربعاء أن نتائج انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكي 2018 تكشف حجم خسارة ترامب الفادحة فى السيطرة على مجلس النواب الأمريكى وهو ما يعتبر بمثابة ضربة قاصمة لكرسي الرئاسة الأمريكي.

وكانت الولايات المتحدة بالأمس تصوت على 435 مقعدا في مجلس النواب و 35 من 100 مقعد في مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية.

وقد حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على مجلس الشيوخ ، وهو بمثابة فرصة لتنفيذ الأجندة الأمريكية الأولى للرئيس دونالد ترامب لكن النتائج كشفت سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب وهو ما يكشف حجم قوة المعارضة ضد ترامب وخططه المستقبلية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان من المرشحين الديمقراطيين في حملته الانتخابية ولكن دونالد ترامب كان من الجمهوريين وهو ما يكشف اختلاف السياسة الأمريكية بين عهدى ترامب واوباما.
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