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محافظات

قطع مياه الشرب عن 25 منطقة في الإسكندرية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية،عن ضعف وقطع مياه الشرب عن مناطق غرب المحافظة، يومي الخميس والسبت المقبلين، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن 3 محطات.

وأفاد بيان صادر عن شركة مياه الشرب، أن قيام شركة الكهرباء بإجراء أعمال صيانة سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محطات مياه"الكيلو 41، مريوط 1، الزهور".

وأشار البيان إلى أن قطع مياه الشرب عن 25 منطقة يوم الخميس لمدة 7 ساعات بدءا من الساعة السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ويوم السبت لمدة 5 ساعات بدءا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي" النهضة، عبد القادر، البتروكيماويات، العامرية، الكرنك، أبو سمبل، المنطقة الحرة، الكينج، الهوارية، أبو دومة، الناصرية، قرى مريوط بالكامل، قرى بنجر السكر، قرى شمال التحرير، قرى العشرة آلاف، قرى البستان، المهدية، قرى رأس الترعة، بهيج، مدينة برج العرب الجديدة، مدينة برج العرب القديمة، الغربانيات، قرى الساحل الشمالي من الكيلو 34 حتي مدينة الحمام، قري مارينا".

وأضاف البيان أنه سيتم توفير تنكات متنقلة لتوفير المياه لقاطني تلك المناطق من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، أو 035815700، أو واتس آب 01210767877.
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