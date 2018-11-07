ضبط 3 آلاف قطعة حلوى داخل مصنع غير مرخص بباب الشعرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المسئول عن مصنع حلوى جافة بدون ترخيص فى حى باب الشعرية.



وتبين قيام صاحب المصنع بتصنيع الحلوى الجافة ، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدما خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وعثر بداخل المصنع على ٣ الاف قطعة حلوى جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

