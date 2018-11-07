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أخبار البلد

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:28 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

كما يناقش توصيات مؤتمر شباب العالم الذي انعقد في شرم الشيخ خلال الأيام الماضية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى صعيد متصل، يتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
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