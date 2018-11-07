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رياضة

تطورات جديدة بشأن حضور الجماهير فى نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:52 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
قررت إدارة نادي الترجي التونسي تأخير طرح تذاكر المباراة المقررة أمام الأهلي المصري بعد غد الجمعة على ملعب رادس بتونس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكان مقررا أن يتم طرح التذاكر للبيع اعتبارا من أمس الثلاثاء، لكن إدارة الترجي لم تعلن حتى اليوم الأربعاء عن سبب التأخير في طرح التذاكر، وسط حالة ترقب من جماهير النادي.

ويجري مسؤولو الترجي والاتحاد التونسي لكرة القدم مشاورات مستمرة مع الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) من أجل العدول عن قرار الكاف بإغلاق أجزاء من مدرجات استاد رادس، عقب أحداث العنف التي شهدها الملعب في مباراة الدور قبل النهائي أمام أول أغسطس الأنجولي.

وينتظر الترجي على الأرجح ما سيقرره الاتحاد الأفريقي بشأن الحضور الجماهيري، في الاجتماع المقرر اليوم الأربعاء بتونس، قبل طباعة العدد النهائي للتذاكر.
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