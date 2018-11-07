الملك سلمان يدشن 600 مشروع جديد بقيمة 16 مليار ريال



أفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، دشن اليوم الأربعاء، 600 مشروع تنموي في منطقة القصيم تشمل جوانب تنموية وتعليمية وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء ومياه وخدمات عامة، إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال.



وقالت الصحيفة إن ذلك جاء خلال استقبال العاهل السعودي في قصر الوادي، أهالي منطقة القصيم، في حين أعلن أمير المنطقة، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن الملك سلمان سيفتتح 402 مشروع في 12 قطاعًا بقيمة إجمالية قدرها 12 مليارًا و 151 مليونًا و913 ألفًا و 844 ريالًا.



وأوضح الأمير فيصل أن الملك سلمان سيدشن ويضع حجر الأساس لـ 199 مشروعًا لـ 5 قطاعات حكومية بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات و202 مليون و976 ألفًا و343 ريالًا.