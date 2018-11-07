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أخبار البلد

إنهاء 61 % من الخطة الاستثمارية لموانئ البحر الأحمر.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:59 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أحمد أبوشوشة
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة وحضور أعضاء مجلس الإدارة، عددا من الموضوعات الهامة ومنها طلب شركة الجسر العربي تشغيل القارب السياحي "كوين نفرتيتى" للعمل على الخط الملاحي "شرم الشيخ / الغردقة" ليكون جسرا يربط بين شرم الشيخ والغردقة وتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي بمحافظة البحر الأحمر وسيناء.

كما استعرض اللواء هشام أبو سنة رئيس الهيئة نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للهيئة خلال الفترة من 1/7/2018 وحتى 31/10/2018 حيث حققت الهيئة إجمالي إيرادات بمبلغ 303 ملايين جنيه وفائضا بقيمة حوالي 134 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، وتنفيذ 61% من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019 خلال أربعة أشهر.

وتتضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 استكمال تنفيذ أعمال التطوير و رفع كفاءة الموانئ ( نويبع – شرم الشيخ – سفاجا – الغردقة – السويس ) و بناء وتوريد ( 2 ) قاطرة بحرية بقوة شد 70 طنا و من المنتظر دخولها الخدمة مع بداية العام الجديد 2019 واستكمال بناء ( 2 ) قاطرة قوة شد ( 55 طنا ) و لنش إرشاد لزيادة معدلات القطر والارشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة .

وكذلك بناء وتوريد (2) مجموعة مكافحة التلوث البحرى كل مجموعة مكونة من ( لنش مكافحة التلوث البحرى بالزيت و لنش خدمة مساعد و لنش جمع قمامة) و حواجز عائمة و رفع كفاءة المساعدات الملاحية بموانئ السويس وسفاجا وكذا توريد وتركيب معدات تأمين الموانئ ضد خطر الإرهاب وعدد ( 2 ) سيارة إطفاء.

وتمت مخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة للموافقة على تدعيم الخطة الاستثمارية للهيئة بالتمويل الذاتي لاستكمال بعض المشروعات والبدء فى تنفيذ أعمال رفع كفاءة الرصيف الجنوبي بميناء السويس وتطوير الساحات الخلفية للرصيف وإنشاء منطقة انتظار الشاحنات خارج ميناء سفاجا، ورفع كفاءة الارصفة البحرية والساحات الخلفية بميناء نويبع.

إنهاء 61 % من الخطة الاستثمارية لموانئ البحر الأحمر.. صور
إنهاء 61 % من الخطة الاستثمارية لموانئ البحر الأحمر.. صور
إنهاء 61 % من الخطة الاستثمارية لموانئ البحر الأحمر.. صور
إنهاء 61 % من الخطة الاستثمارية لموانئ البحر الأحمر.. صور
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