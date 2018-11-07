تعليق ناري من ميدو علي التدخلات الرسمية فى أزمة الأهلى والترجى مع الكاف

أبدى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي تعجبه من تدخل الاتحاد المصري والتونسي بقرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " لفريق الاهلي والترجي التونسي.



و كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " لكل نادي مجلس إدارة احد مهامه الأساسية الحفاظ على حقوق ناديها وهو ما لم يقصر فيه فعلا ادارة الناديين فما دخل الاتحادات الوطنية بالعقوبات الموقعة على أي نادي منهم!!"



يذكر أن الكاف قرر إيقاف وليد ازارو نجم الأهلي مباراتين و تغريم النادي 20 ألف دولار لما حدث بمباراة الذهاب ببرج العرب.