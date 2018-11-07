شوقي غريب يعلن أسماء لاعبي المنتخب المنضمين لمعسكر المنتخب الأوليمبي

أعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أسماء لاعبى المنتخب الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام للمعسكر المقبل اعتبارا من 11 نوفمبر الجارى استعدادا لخوض وديتين أمام منتخبى تونس والجزائر يومى 15 و19 من الشهر نفسه.



