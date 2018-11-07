شوقي غريب يعلن أسماء لاعبي المنتخب المنضمين لمعسكر المنتخب الأوليمبي

أعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أسماء لاعبى المنتخب الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام للمعسكر المقبل اعتبارا من 11 نوفمبر الجارى استعدادا لخوض وديتين أمام منتخبى تونس والجزائر يومى 15 و19 من الشهر نفسه.
اللاعبون المختارون هم: أكرم توفيق وكريم وليد "نيدفيد" وأحمد حمدى ومحمود صابر "الجزار" وناصر ماهر ومصطفى شوبير (الأهلى) وعمر صلاح وأحمد أبو الفتوح ومحمد يوسف "كماتشو" (الزمالك) ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدى ووجيه عبد الحكيم (الإسماعيلى) وشريف رضا ومحمد متولى "كناريا" (سموحة) ومحمود مرعى واحمد رمضان "بيكهام"(وادى دجلة) وعمر رضوان (الجونة) وأسامة جلال (المقاصة) وكريم العراقى (المصرى) وشهاب الدين خالد (الداخلية) ومهاب ياسر (النجوم) ومحمد صبحى (بتروجت) وغنام محمد (الإنتاج الحربى) ويوسف الجوهرى (المقاولون) وامام عاشور (حرس الحدود) وناصر منسى (بيراميدر) ومصطفى محمد (طلائع الجيش).