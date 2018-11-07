ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شاهد.. لقاء المشير خليفة حفتر مع وزير الدفاع الروسي في موسكو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:20 م
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر في موسكو
شريف سيد
التقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بوزير الدفاع الروسي سيرخي شويغو، في العاصمة الروسية موسكو، ضمن الزيارة التي يقوم بها إلى هناك.

وبحث المشير حفتر وفق ما نقلته وسائل الإعلام الليبية آخر المستجدات على الساحة الدولية والمحلية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

كان قائد الجيش الوطني الليبي قد وصل، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو ، على رأس وفد عسكري للقاء مسئولين روس.
loading...

ترشيحاتنا

سياسي تركي يحذر من أزمة خطيرة تهدد استقرار بلاده

سيناريوهات الديمقراطيين لتغيير سياسة أمريكا الخارجية بعد انتخابات الكونجرس

صورة نادرة للراحل جميل راتب بصحبته زوجته مونيكا مونتيفير

الاتحاد التونسي لكرة القدم: الأهلي فوق الرأس وعلاقتنا بمصر أقوى من الفتنة

مدرب حراس جديد يظهر فى مران الزمالك

نجم الترجي يعترف قبل النهائى الافريقى: المهمة فى رادس صعبة للغاية أمام الاهلى

النقض تؤيد إعدام قاتل طفلة البامبرز

تصريحات نارية لـ نجم فريق الترجي عن مواجهة الأهلي بـ رادس فى نهائى أفريقيا

طالب ابتدائي في دمنهور يصيب زميلة بارتجاج في المخ.. ومدير المدرسة لولي الأمر: اللي عندك اعمله .. صور

ضبط جامعي ابتز زميلته بفيديوهات فاضحة للزواج منها بالمقطم

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي الجديد للتخسيس

رئيس لجنة المسابقات يفتح النار على الكاف بسبب مؤجلات الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

فيديو

طارق الخولي: الشعوب هي من تصيغ الإرادة السياسية.. فيديو
المذيعة الكفيفة المكرمة من الرئيس: يارب أكون قد المسئولية.. فيديو
فيديوجراف.. قصة تمثال محمد صلاح المثير للجدل على السوشيال ميديا
فيديوجراف| سدود تركيا ومخطط تعطيش العراق
شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مركزي نقل الدم بالعباسية والعجوزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟