شاهد.. لقاء المشير خليفة حفتر مع وزير الدفاع الروسي في موسكو

التقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بوزير الدفاع الروسي سيرخي شويغو، في العاصمة الروسية موسكو، ضمن الزيارة التي يقوم بها إلى هناك.



وبحث المشير حفتر وفق ما نقلته وسائل الإعلام الليبية آخر المستجدات على الساحة الدولية والمحلية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.



كان قائد الجيش الوطني الليبي قد وصل، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو ، على رأس وفد عسكري للقاء مسئولين روس.