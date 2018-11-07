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رياضة

الجهاز الفنى للترسانة يزور السيد حمدى بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:29 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قام الجهاز الفني لفريق الترسانة بقيادة أحمد كشري بزيارة السيد حمدى نجم الاهلي السابق والشواكيش الحالي بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي .

وأصيب السيد حمدي بالرباط الصليبي في تدريبات الترسانة منذ اسبوع، وسيغيب اللاعب لمدة لا تقل عن ٦ اشهر ؛كما لم يخُض اللاعب أي مباراة رسمية مع الفريق.

جدير بالذكر أن الترسانة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية " القاهرة" برصيد ١٥ نقطة وبفارق ٣ نقاط عن المتصدر اف سي مصر .
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