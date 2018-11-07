الجهاز الفنى للترسانة يزور السيد حمدى بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى

قام الجهاز الفني لفريق الترسانة بقيادة أحمد كشري بزيارة السيد حمدى نجم الاهلي السابق والشواكيش الحالي بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي .



وأصيب السيد حمدي بالرباط الصليبي في تدريبات الترسانة منذ اسبوع، وسيغيب اللاعب لمدة لا تقل عن ٦ اشهر ؛كما لم يخُض اللاعب أي مباراة رسمية مع الفريق.



جدير بالذكر أن الترسانة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية " القاهرة" برصيد ١٥ نقطة وبفارق ٣ نقاط عن المتصدر اف سي مصر .