الملك سلمان يزور حائل لافتتاح مشروعات جديدة

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، إلى منطقة حائل لافتتاح مشروعات جديدة.



ودشن المغردون السعوديون على تويتر هاشتاج #حائل_ترحب_بزيارة_الملك.



وكان الملك سلمان قد وجه أن يكون غدًا الخميس إجازة للطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بمنطقتي القصيم وحائل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).



وشملت زيارة الملك سلمان إلى منطقة القصيم، التي يرافقه فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء، افتتاح وتدشين وإطلاق عدد من المشاريع التنموية.



ومن بين تلك المشاريع الضخمة المقدرة بكلفة 16 مليار ريال كان نصيب قطاع الإسكان 7 مشاريع سكنية تتوزع في عدد من محافظات ومراكز المنطقة.



وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى منطقة القصيم وتدشين هذه المشاريع التنموية يعكس اهتمامه وتوجيهاته لجميع مسؤولي الدولة على الاهتمام بتوفير كافة الخدمات لأبناء هذا الوطن، ويجسد الدعم الكبير الذي تحظى به جميع مدن ومناطق المملكة انطلاقًا من عنايته الكريمة ومتابعته الدائمة لتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن ويسهم في تحقيق مزيدٍ من النهضة والرقي والنماء.