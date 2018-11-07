عبدالمطلب عمارة: الإسكان تعمل على تيسير اللوائح والقوانين المنظمة للسوق العقارية

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة راندا المنشاوى نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق، وفتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، المعرض العقارى "Egypt Gate Expo".



وقال عبد المطلب عمارة، إن السوق العقارى المصرى يتميز عن كل الأسواق المنافسة بوجود عدد هائل من المطورين الذين يتمتعون بملاءة مالية مرتفعة وسابقة خبرات تمتد لسنوات طويلة تجعلهم والسوق العقارية المصرية فى الصدارة دائمًا وأبدًا.



وأضاف أن القائمين على تنظيم المعرض تعمدوا اختيار أفضل المطورين فى السوق العقارية لتقديم وعرض منتجاتهم الأكثر تنوعًا وابتكارًا بكل ثقة ومصداقية بما يساهم فى نجاح المعرض خاصة وأن هذه الشركات هى الأقدر على مواجهة أى تحديات مرتقبة بما يضمن الثقة لعملائها، بعيدًا عن التقلبات التى تمر بها بعض الشركات الصغيرة من تأخيرات وتخارج.



وفى جولة بين أروقة المعرض تفقد عمارة أجنحة الشركات والمشروعات المعروضة على مختلف أنواعها وأماكن إنشائها فى كافة الأنحاء والمدن، وأجرى بعض اللقاءات مع المطورين ورجال صناعة العقار فى مصر من الذين حرصوا على حضور الافتتاح، مؤكدًا فى تصريحاته على هامش الافتتاح أن وزارة الإسكان تعكف حاليًا على إصدار القوانين واللوائح التي تسهل عمل المطورين داخل السوق المصرية.



وأكدت المهندسة راندا المنشاوى نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق، أن المعرض يشهد مشاركات قوية من كبار المطورين العقاريين فى مصر واستطاع أن يصنع حالة من الحراك الواضح داخل السوق العقارية تأكدت مع الإقبال الكثيف لزوار المعرض منذ يومه الأول بما يفتح شهية المستثمرين وكافة العاملين بالقطاع على بذل المزيد من الجهد والبناء فى خدمة المجتمع وتطوير الوطن.



وأضافت خلال كلمتها مع المطورين ورجال الأعمال والإعلاميين - أثناء جولتها داخل المعرض - أن الوزارة لا تدخر جهدًا فى تذليل كافة العقبات أمام المطورين والمستثمرين على كافة المستويات ومن جميع النواحي ولا سيما فى الإسراع نحو تمهيد الطرق وترفيق الأراضى على أعلى مستوى وفى أسرع وقت ممكن وفقًا للخطة الموضوعة حتى يتمكن المطورون العقار يون من تنفيذ مخططاتهم التنموية دون أى عراقيل تخص عمليات الترفيق الذى يعد من أحد أهم مساهمات الدولة فى نشر العمران.



وقال فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان أن المعرض يشهد إقبال كبير من قبل راغبي الحصول على وحدات سكنية، لا سيما في ظل وجود هذا الكم الهائل من الشركات العارضة.