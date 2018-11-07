مؤتمر صحفى لمسرحية سيرة الحب .. الاثنين المقبل

يقام الاثنين المقبل على خشبة مسرح البالون بالعجوزة مؤتمر صحفي لأسرة العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي " سيرة الحب" للكشف عن تفاصيل العرض و برنامج عروضه التي تجرى الاستعدادات لها على قدم وساق لاستقبال الجماهير خلال الفترة المقبلة، بقيادة المخرج د .عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ، يأتي المؤتمر للكشف عن تفاصيل الأوبريت الذي يشارك فيه نخبة من نجوم ونجمات المسرح الغنائي الاستعراضي وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم قامت بتكليف الدكتور عادل عبده بتنفيذ أول عمل فني عن الراحل بليغ حمدي.



يُذكر أن العرض يتضمن ظهور نخبة من عمالقة الفن والغناء بينها كوكب الشرق أم كلثوم ، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والعندليب عبد الحليم حافظ والمطرب الكبير محمد رشدي، والمطربة وردة الجزائرية، والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، والشيخ النقشبندي، وعدوية، حيث يتناول الأوبريت أهم المحطات الفنية في حياة بليغ حمدي فنيًا وإنسانيًا.



عرض "سيرة الحب" من بطولة مجموعة من النجوم حيث يجسد النجم إيهاب فهمي شخصية بليغ حمدي بمشاركة النجوم مروة ناجي ، مجدي صبحي ، أحمد الدمرداش، شريف عواد، أحمد الامير، نهلة خليل ، سمية درويش ، ورشا سامى العدل ، أحمد الشريف ، شيكو ، عمرو اصلان، عماد عبد المجيد ، سيد عبدالرحمن ، ناصر عبد الحفيظ ، الأوبريت ديكور محمد الغرباوي وخدع إيهاب جمعة اضاءة شريف البرعى توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا محمد ابو اليزيد منفذي الإخراج محمد شافعي، وهاني عبد الهادي، تأليف الكاتب إيمن الحكيم إخراج عادل عبده.