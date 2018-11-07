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فن

تامر عبد المنعم يكشف كواليس الصلح مع محمد فؤاد.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:07 م
صدى البلد
سمر سعد
كشف الفنان تامر عبد المنعم عن كواليس الصلح بينه وبين المطرب محمد فؤاد بعد ان وصلت المشاكل بينهما الى ساحات القضاء مؤكدا ان الامر انتهى بينهما وتم الصلح بعد تدخل عدد من الفنانين.

وقال تامر عبد المنعم خلال برنامج "انسيدر بالعربى" : ان عمرو دياب كان من الفنانين الذين تدخلوا لحل الازمة بينى وبين محمد فؤاد وايضا الفنان عادل امام الا انه لم يستطع الوصول الى فؤاد.

يذكر أن محمد فؤاد قام بتحرير دعوي قضائية ضد تامر عبد المنعم، بعد أن قام الأخير بإصدار شيكات بدون رصيد كمستحقات عن أجر فؤاد في مسلسل "الضاهر".



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