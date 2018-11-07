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محافظات

استجابة لصدى البلد.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة نظافة بمحطة الملك فؤاد الأثرية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:28 م
محطة الملك فؤاد الأثرية
محطة الملك فؤاد الأثرية
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن إعداد حملة نظافة شاملة مكبرة لمحطة الملك فؤاد الأثرية بمنطقة منشية فؤاد البحرية بمدينة كفر الشيخ، حيث كلف المحافظ المهندس علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بالتنسيق مع جهاز النظافة والتجميل برفع المخلفات إعداد حملة نظافة للمحطة غدًا بحضور المحافظ.

جاء ذلك في استجابة سريعة، لما نُشر بموقع صدى البلد الإخباري، عن الإهمال وسوء النظافة بالمحطة الملكية وتقاعس وزارة الآثار عن الاهتمام بهذه المنطقة، حيث نشر الموقع تقريرًا موثقًا بالصور والفيديو، تحت عنوان "محطة فؤاد الأول الملكية بكفر الشيخ خرابة تحيط بها القمامة.. فيديو وصور".

من جانبها، أعلنت النائبة هالة فوزي أبو السعد، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، عن تقدمها بطلب إحاطة، لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الآثار، حول الإهمال بمحطة الملك فؤاد وتقاعس وزارة الآثار عن الاهتمام بهذا الأثر المهم، وما آلت إليها المحطة من وضع سيء لا يليق بمكانتها التاريخية والأثرية.
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