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رياضة

منتخب الكاميرون يعلن قائمته لمواجهة المغرب والبرازيل

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن المنتخب الكاميروني تحت قيادة الهولندي كلارنس سيدورف عن قائمة من 23 لاعبا لمواجهة كل من المغرب في 16 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019 ، والبرازيل في ودية 20 نوفمبر . 

وجاءت قائمة المنتخب الكاميروني كالآتي: 

في حراسة المرمي : 
اندري اونانا ( اجاكس الهولندي ) – فابريس اوندوا ( اوستيند البلجيكي ) – كارلوس كاميني ( فنيرباتشة التركي ) 

في الدفاع : 
فال كولينس ( سطاندار دولييج البلجيكي ) – جيروم اونغين ( سالزبورغ النمساوي ) – نكادو نكادجي ( سلافيا براغ التشيكي ) – جياندو فوشز ( سوشو الفرنسي ) – يايا بانانا ( بانينيوس اليوناني ) – كانا بييك ( قيصري سبور التركي ) – خيطان بونغ ( برايطون البيون الانجليزي ) – بيتولو اويونغو ( مونبوليي الفرنسي ) 

في خط الوسط :
بيتروس بومال ( اورال الروسي) – زامبو انغيزا ( فولام الانجليزي) – كوندي مالونغ ( ماينز الالماني ) – جورج ماندجيك ( ماكابي حيفا ) – ارنو دجوم ( هارتس السكوتلاندي ) 

في الهجوم :
فابريس اولينجا ( موكروم البلجيكي ) – سطيفان باهوكين ( اونجي الفرنسي ) – جاك زووا ( استرا كلورجيل الروماني ) – كلينطون نجي ( مارسيليا الفرنسي ) – كريستيان باساغوغ ( هينان الصيني ) – طوكو ايكامبي ( فياريال الاسباني ) – شوبو موتينغ ( باري سان جيرمان الفرنسي) 

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