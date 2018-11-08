طريقة سهلة لاحتساب سعر السيارات بعد إلغاء الجمارك

كشف رامي جاد، عضو مجلس إدارة شركة "أميك"، والمسئول عن العلاقات الحكومية، عن طريقة تحديد سعر السيارات بعد إلغاء الجمارك مع الوضع في الاحتساب فروق العملة بين الدولار الأمريكي والجنيه المصري.





وأضاف "جاد"، خلال لقائه مع الإعلامي تامر بشير ببرنامج «دوس بنزين» على قناة "صدى البلد"، أن السيارة البالغ سعرها 10 آلاف دولار سيتم دفع 12% جمارك، على أساس احتساب سعر الدولار الجمركي بـ16 جنيهًا كما هو معلن من جانب وزارة المالية لتبلغ قيمة الجمارك 19.200 ألف جنيه جمرك، ثم يتم دفع رسم جدول 1% أي بنحو 100 دولار ليصل إلى 1600 جنيه.





وكشف عضو مجلس إدارة شركة أميك، والمسئول عن العلاقات الحكومية، أن من ضمن البنود التي يتم دفعها على السيارات دفع 3.5% رسم تنمية بواقع 5.600 جنيه، مع 14% ضريبة القيمة المضافة.





وأشار إلى أن سعر الدولار البنكي 18 جنيهًا وهو السعر الذي تقوم الشركات باستيراد السيارات من خلاله، وبذلك يصل سعر السيارة البالغ قيمتها 10 آلاف دولار بنحو 180 ألف جنيه، ثم يتم إضافة إليها البنود السابقة ويصل سعرها إلى 206.400 ألف جنيه مع احتساب 14% ضريبة القيمة المضافة لتصل في النهائية إلى 235.300 ألف جنيه، ومع تطبيق إلغاء الجمارك على السيارات في يناير سيتم تقليل سعر السيارة بنحو 19.200 جنيه وهي قيمة الجمارك الحالية ليصل سعر السيارة الصافي 216 ألف جنيه، مقابل 235 ألف جنيه حاليًا.