سفيرنا في تونس: طلبي من الجمهور بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر كذب.. ومدرجات الأهلي مؤمنة بالكامل

رد السفير نبيل حبشي، سفير مصر في تونس، على شائعة طلبه من جماهير الأهلي بعدم ارتداء "تي شيرت" الأحمر، قائلا «أتحدى أي شخص يثبت هذا الكلام لأن كل هذه التصريحات كاذبة، وعلى كل شخص يقدم دليل على كلامه، ولم أطلب الجماهير عدم ارتداء تي شيرت الأهلي في الشارع».





وقال «حبشي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ما قيل بشأن طلبه من جماهير الأهلي بعدم ارتداء "تي شيرت" الأحمر معلومة كاذبة ولم يصرح بها إطلاقا، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية جمهور الأهلي في المدرجات وخارجها.





وأوضح سفير مصر في تونس، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباراة الأهلي والترجي لتخرج بروح رياضية، مؤكدا أن العلاقات المصرية التونسية لن تتأثر، مشددا على أن جمهور الأهلى بدأ يتوافد منذ الأمس وسط تأمينات مشددة.