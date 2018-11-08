جدل في تونس بعد تعيين رجل أعمال يهودي وزيرا للسياحة

تعيش تونس حالة جدل واسع بعد تعيين رجل أعمال يهودي وزيرًا للسياحة.





وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن التعديل الوزاري الأخير في تونس، أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تعيين رجل الأعمال اليهودي، رينيه الطرابلسي، وزيرًا للسياحة.





ولفتت الشبكة، إلى أن تعيين الطرابلسي حاز نصيب الأسد من تعليقات رواد مواقع "فيسبوك"، لينقسموا بين مؤيد يرى في القرار تجسيد للتعايش السلمي، وبين رافض يصفه بالخطير يتهمونه بالتطبيع مع إسرائيل.





غير أن آخرين يرون أن تعيين الطرابلسي سيبعث برسائل لطمأنة المستثمرين الأجانب، نظرا لعلاقاته الكبيرة وخططه الطموحة للنهوض بقطاع السياحة، وفق "بي بي سي".