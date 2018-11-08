ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

جدل في تونس بعد تعيين رجل أعمال يهودي وزيرا للسياحة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:56 ص
صدى البلد
حسن محرم
تعيش تونس حالة جدل واسع بعد تعيين رجل أعمال يهودي وزيرًا للسياحة.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن التعديل الوزاري الأخير في تونس، أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تعيين رجل الأعمال اليهودي، رينيه الطرابلسي، وزيرًا للسياحة.

ولفتت الشبكة، إلى أن تعيين الطرابلسي حاز نصيب الأسد من تعليقات رواد مواقع "فيسبوك"، لينقسموا بين مؤيد يرى في القرار تجسيد للتعايش السلمي، وبين رافض يصفه بالخطير يتهمونه بالتطبيع مع إسرائيل.

غير أن آخرين يرون أن تعيين الطرابلسي سيبعث برسائل لطمأنة المستثمرين الأجانب، نظرا لعلاقاته الكبيرة وخططه الطموحة للنهوض بقطاع السياحة، وفق "بي بي سي".

loading...

ترشيحاتنا

صابرين: كنت بغني في أفراح وحفلات بفلوس أحسن من التمثيل مليون مرة

سفيرنا في تونس: طلبي من الجمهور بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر كذب.. ومدرجات الأهلي مؤمنة بالكامل

جدل في تونس بعد تعيين رجل أعمال يهودي وزيرا للسياحة

الرجال المستقرون في علاقاتهم الزوجية معرضون للإصابة بالصلع

الأهلي والترجي.. رئيس الاتحاد التونسي: 3000 أهلاوي في استاد رادس

عمرو طلعت: مصر فازت بمقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

الفقي: مصر كانت مهددة بالانهيار وفقدان الهوية في حكم الإخوان..فيديو

تخلصي من تجاعيد البشرة في 20 دقيقة

وزيرة خارجية النمسا تكشف سبب حديثها بالعربية أمام الأمم المتحدة.. فيديو

فرنسا تقود أوروبا من أجل التصدي لترامب في العقوبات على إيران

سفير مصر بتونس يكشف حقيقة طلبه من الجماهير بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر

طريقة سهلة لاحتساب سعر السيارات بعد إلغاء الجمارك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

63 % نسب الإشغال السياحي بالبحر الأحمر.. والألمان في الصدارة

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

سفيرنا في تونس: طلبي من الجمهور بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر كذب.. ومدرجات الأهلي مؤمنة بالكامل
سفيرنا في تونس: تحديد مكان لتجمع مشجعي الأهلي قبل الذهاب للمباراة
خالد ميري: لا يوجد حدث عالمي بحجم منتدى الشباب ..فيديو
طارق الأدور يعلن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي ..فيديو
سفير مصر بتونس يكشف حقيقة طلبه من الجماهير بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟