كثافات مرورية متوسطة على محاور وميادين العاصمة في الذروة الصباحية

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية، معدلات سير متوسطة علي كافة المحاور،وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية و لم تشهد الطرق سوى ٤ مؤثرات على حركة المرور هي:



- كثافات بمنزل كوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة ومتجه للزمالك.



- تعطل اتوبيس أعلى كوبرى ١٥ مايو تسبب فى ظهور احجام أمام القادم من القاهرة ومتجه للجيزة.



- كثافات بمحور الثورة المتجه لمصر الجديدة وكذا كثافات فى الاتجاه القادم من السواح ومتجه للقبة وروكسي.



- تعطل اتوبيس مدارس بمحور الشهيد المتجه لمستشفى الشرطة



- يوجد اتوبيس معطل بنفق الفردوس المتجه لنفق الازهر سبب احجام مرورية



- كثافات فى الاتجاه القادم من كوبرى التعمير ومتجه للحرفيين



- كثافات بشارع الخليفة القاهر نتيجة منطقة الأعمال.



- كثافات أعلى كوبرى اكتوبر القادم من الشرق ومتجه وسط البلد والجيزة



وقد قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسيير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.



وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية.

