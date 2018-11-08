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اقتصاد

سعر صرف الريال والعملات العربية اليوم الخميس

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم الاقتصاد
أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك الاهلى المصرى اليوم، الخميس8 نوفمبر 2018، استقرار أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.7555 جنيه للشراء، و4.7823 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو58.5523 جنيه للشراء، و58.903 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8407 جنيه للشراء و4.868 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.0423 جنيه للشراء، و25.1973 جنيه للبيع، وسعر الريـال العماني نحو 46.1806 جنيه للشراء، و46.4428 جنيه للبيع.. فى حين سجل الدينار البحرينى 47.1618 جنيه للشراء مقابل 47.4296 جنيه للبيع .
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