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رياضة

في زيارة مفاجئة لمنتدى شباب 6 أكتوبر.. وزير الرياضة يقيل المدير التنفيذي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:13 ص
أشرف صبحى
أشرف صبحى
ريهام بكير
في زيارة مفاجئة توجه صباح اليوم الخميس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في جولة تفقدية لمنتدى شباب 6 أكتوبر حيث تفقد المبنى الادارى، ومبنى النشاط الرياضي، وحمام السباحة، والملعب المتعدد، والملعب الخماسي.

كما راجع وزير الشباب والرياضة العضويات العاملة وأيضا المتوقفة، ووجه برؤية تطويرية شاملة خلال المرحلة المقبلة على أن يتم عرضها خلال هذا الشهر.

وفي نفس السياق، أقال الوزير، المدير التنفيذي للمنتدى، وذلك لضبط سير العمل، علاوة على التقصير في المهام الموكله له، وإعتراض عدد كبير من الأعضاء على أسلوب الادارة والخدمات التي تقدم لهم.

وأكد صبحي، أن منتدى شباب 6 أكتوبر يعتبر من المنشآت الشبابية والرياضية الهامة، التى تخدم قطاع عريض من مواطنين مدينة ال6 من أكتوبر، لافتا الى ان هذه المنشآت هي المتنفس للأعضاء والمترددين عليه ولابد من المتابعة المستمرة وضبط سير العمل به وتقديم خدمات تليق بكافة الأعضاء.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن منتدى شباب 6 أكتوبر كان يضم في عضويته ما يقرب من 7 الاف عضو، ثم تقلص عدد الاعضاء الي 4 الاف، والان وصل عدد الاعضاء الى 2700 عضو، وهذا يؤكد ان هناك خلل كبير في إدارة المنتدى من قبل القائمين عليه، مشيرا الى أن المنشآت الشبابية والرياضة هي عامل جذب، وليس عامل طرد للأعضاء، مؤكدا ان سيراجع كافة العضويات المتوقفة، والتى لم تسدد مع بحث آلية جديدة لسداد العضويات المتأخرة، وفقا للوائح والقوانين المتبعه في هذا الشأن.
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