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أخبار العالم

موديز تحذر: كارثة تهدد الاقتصاد التركي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:09 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رشا عبد الوهاب
حذرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني من انكماش حاد للاقتصاد التركي خلال الفصول المقبلة، وذلك مع تراجع النمو الاقتصادي في اقتصاديات الأسواق الناشئة والمتقدمة.

وأشار تقرير "موديز"، الصادر تحت عنوان "النظرة المستقبلية الكلية للعالم: 2019 إلى 2020"، إلى أن تركيا دخلت تقريبا مرحلة الركود الاقتصادي، محذرا من أن أنقرة مازالت عرضة للصدمات الخارجية في ظل أوضاع خارجية تزداد صعوبة.

وتتوقع "موديز" استمرار معدل التضخم المرتفع في تركيا خلال الشهور المقبلة، حيث سيظل أكثر من 10% حتى نهاية 2020، وبخاصة نتيجة استمرار ضعف قيمة العملة التركية وضغوط أسعار النفط العالمية.

ويحوم التضخم "ارتفاع الأسعار" في تركيا حول أعلى معدلاته منذ تولى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السلطة منذ ذ5 عاما، كما أن تكاليف الاقتراض تهدد مؤشرات الاستثمار.

وأضافت موديز أن تضاعف التضخم وزيادة تكاليف الاقتراض من المرجح أن يؤثر على القوة الشرائية للأسر والاستهلاك الخاص والاستثمار، وتوقعت أن ينكمش الاقتصاد التركي بمعدل 2% العام القادم.
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