ضبط عاملين بحوزتهما 35 لفافة أفيون بأسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج بأسيوط من ضبط عاملين بحوزتهما 35 لفافة جوهر الافيون المخدر بقصد الاتجار.



كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج من ضبط "م .ع .ص" 32 سنة عامل و"ا .ع .ص" 22 سنة عامل مقيمان بندر أبو تيج وبحوزتهما "35" لفافة لجوهر الأفيون المخدر تزن حوالي 60 جراما و50 جنيها.



بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.

