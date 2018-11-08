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فن

تعرف على أسعار أول حفل لـ تامر حسنى بعد علاجه من الأحبال الصوتية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:40 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعلنت الجامعة الأمريكية، نفاد تذاكر حفل الفنان تامر حسنى، والذى يعود من خلاله الى ساحة الغناء، وذلك بعد الوعكة الصحية التى ألمت به فى الفترة الأخيرة، ليعد هذا الحفل الأول له بعد إصابته فى الأحبال الصوتية.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 850 و950 و1200 جنيه.

وتعرض تامر حسني، إلى وعكة صحية منذ أسابيع في أحباله الصوتية أدت لدخوله المستشفى، وقرر الأطباء المعالجون له منعه من الكلام لفترة حتى يتماثل للشفاء وسفره الى الخارج.
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