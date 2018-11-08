استشارى سوشيال ميديا يكشف حقيقة اختراق ملايين الحسابات على فيسبوك

قال عمرو حسين، استشاري سوشيال ميديا، إن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرح بيانات المستخدمين للمجموعة من المواقع التسويقية، مؤكدا أن الإعلانات التي تظهر على فيسبوك هي من الاهتمامات الخاصة بالمستخدمين.



وأوضح حسين خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية سالي حماد، ليلي عز العرب وياسمين فهمي في برنامج "3 ستات" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن فيسبوك قام بتسجيل خروج لمرة واحدة كي يقوم بتنظيف الموقع ومحاولة الحفاظ علي البيانات التي قام ببيعها.



وأشار خبير السوشيال ميديا، إلي أن خبر اختراق الحسابات الذي أعلن عنه فيسبوك كان مجرد تغطية لعمليات بيع المعلومات المستمرة التي يقوم بها.