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رياضة

وادى دجلة ينتزع فوزًا ثمينًا من الأهلي في الدوري العام للتنس

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
واصل فريق التنس الأرضي بأندية وادى دجلة انتصاراته في بطولة الدوري العام بتحقيق فوز مستحق على فريق النادي الأهلي بنتيجة ثلاثة مسابقات مقابل مسابقة واحدة، فى المباراة التى أقيمت على ملاعب النادي الأهلي، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى العام ناشئين وناشئات تحت 14 سنة و16 سنة، تحت إشراف الإتحاد المصري للتنس.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراته القادمة أمام ناشئي نادي هليوبوليس والمقرر لها غدا الجمعة.
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