هل للأم احتساب نفقتها على أبنائها من زكاة مالها.. الإفتاء ترد

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل جعل مصارف الزكاة لثمانية أصناف ذكرها فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.



وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « لو بنفق على أبنائى فهل أعتبر هذا من زكاة المال؟»، أن كنتِ قادرة والنفقة أصبحت واجبة عليكِ تجاه ابنائكِ فلا تصح زكاة المال عليهم، أما لو لم تجب عليكي النفقة وكان الوالد هو المسئول عن أن ينفق عليهم ولكنه يتعسر ونحو ذلك فليس واجب عليك نفقتهم، فعليكِ فقط أن تقضى لهم حوائجهم من زكاة المال.



جدير بالذكر أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته، وعلى هذا، فينظر في حال هذه الأم، إن كان يلزمها شرعًا أن تنفق على ولدها فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، وإن كان لا يلزمها شرعًا أن تنفق عليه فلا حرج عليها من إعطائه الزكاة ، بل ذلك أفضل من إعطاء شخص آخر.



وأكد الفقهاء أنه لا يجب على الأم أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط: الأول عدم وجود الأب، فإذا وُجد الأب، فالنفقة واجبة عليه وحده، قال ابن قدامه في "المغني": «يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي»، والشرط الثاني: أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها، والشرط الثالث أن يكون الولد فقيرًا محتاجًا إلى المال، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على الأم أن تنفق على ولدها، ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة، فإذا كان الأب موجودًا جاز للأم أن تعطي زكاتها لولدها، لأن نفقته لا تجب عليها.