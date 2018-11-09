طبق شوربة الفطر على الطريقة اللبنانية

مع دخول فصل الشتاء تحاول كل ربة منزل تقديم طبق الشوربة، ويفضل بكل أنواعه والبعض يلجأ إلى طبق الشوربة الكريمي او طبق شوربة الفطر اللذيذ. إليكم تحضيره علي الطريقة اللبنانية...



المقادير



نصف بصلة مفرومة بشكل ناعم

زيت زيتون

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة

ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق

ملعقة صغيرة من الثوم

نصف كيلوجرام من الفطر المقطع

أربعة أكواب من مرقى الدجاج

نصف كوب من كريمة الطبخ

زعتر أخضر

ملح

بهار أسود





الطريقة :

تحضير قِدر ونضع فيه الزبدة، وبعد أن تذوب نضيف إليها الفطر المقطَع

ونضيف البصل والبقدونس والملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة، ثُم نحرك المكونات جيدًا، وبعدها نغطي القِدر ونتركه على نار خفيفة لحوالي ربع ساعة حتى تنضج المكونات.

نضيف الدقيق بشكل تدريجي مع التحريك ثم شوربة مرقة الدجاج

بعد أن تغلي المكونات، نرفع القِدر من على النار ونضيف عصير الليمون والكريمة ونحركهم، وبعدها نقدم الشوربة.