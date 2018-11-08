ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

قبل لقاء الاهلى والترجى.. خبراء يرفعون شعار الروح الرياضية .. ويؤكدون مصر وتونس إيد واحدة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:40 م
الأهلى والترجى
الأهلى والترجى
يسرى غازى
طارق يحي يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي
مدرب قوافل قفصة: ركلات الجزاء ترجح كفة الترجي وحاوي الأهلى الأخطر
مجدى عبدالغنى المارد الأحمر بمقدوره تخطى منافسه التونسي

يلتقى مساء غد الجمعة فريق الكرة الاول بالنادى الاهلى نظيره الترجى التونسي على ملعب استاد رادس فى اياب نهائى دورى ابطال افريقيا وسط حضور 60 ألف مشجع بمختلف أطياف الجماهير التونسية والمصرية.

ويتسلح المارد الأحمر بالفوز فى لقاء الذهاب بنهائى البطولة الإفريقية بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على ملعب ستاد برج العرب فى الإسكندرية.

ووجه طارق يحيى نجم الزمالك السابق، رسالة تحذيرية للأهلي خلال مواجهته للترجي التونسي بنهائي أفريقيا غدا، حيث أكد أن الحذر واجب من ضربات الجزاء التي سيسعى الترجي للحصول عليها بضغط الجمهور وتعاطف الحكم.

وأكد يحيى، أن الترجي لن يفوز على الأهلي إلا إذا كان سيئا وفي غير يومه، ولكن بطل مصر سيعاني في المباراة بسبب غياب لاعبيه المؤثرين ووليد سليمان سيصنع الفارق مشددا على أن مروان محسن الأصلح للعب مكان وليد أزارو ويفضل نزول صلاح محسن كبديل في الشوط الثاني لضرب دفاعات بطل تونس الضعيفة.

وأكد وجهة نظره بقوله "مروان الأفضل لأنه سيتحمل القوة البدنية التي ستحدث من لاعبي الترجي، كما أنه يجيد التسديد بالرأس من الكرات العرضية والتي ستكون أسلحة الأهلي رافضا ما يتعرض له الثنائي وليد سليمان ومحمود علاء مما وصفه بالظلم الكبير في منتخب مصر والإصرار على استبعادهما رغم أنهما أفضل لاعبين في مصر حاليا.

من جانبه أكد جمال الحاجي مدرب فريق قوافل قفصة التونسي السابق، أن فريق الترجي سوف يفوز على الأهلى فى مباراة الغد بركلات الترجيح فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته على ملعب استاد رادس.

وأضاف الحاجي، أن الترجي سوف يتغلب على الاهلي 3-1 ويحسم اللقب بركلات الجزاء بنتيجة 5-4، متابعا: "الفريق متحفز جدا لعديد من الاعتبارات أهمها أنه يلقى دعما غير مسبوق من كل أطياف المشهد الرياضي في تونس ناهيك أن كل الأندية التونسية ملتفة حول الترجي خاصة الأندية الغريمة".

ولفت إلى أن غياب الكاميرونى كوم، لحصوله على إنذارين غير مؤثر، لا سيما وأن الترجي سيعتمد على الهجوم المطلق أمام الأهلى فضلا عن الاعتماد على الشعلالي وكوليبالي كلاعبي ارتكاز دفاعي إلى جانب دورهما الهجومى، خاصة في تنشيط الهجمات بعد استرجاع الكرات، أما الذوادي فتعويضه ممكن خاصة وأن اللاعب مازال لم يسجل نفسه كأساسي منذ فترة.

وتابع: المغربي وليد ازارو، لاعب مؤثر جدا فى الأهلى خاصة في تثبيت الدفاع المنافس وصنع عديد من الكرات الفضائية التي يستغلها لاعبو الخط الثاني بامتياز، خاصة وليد سليمان كما أن التصويب من بعيد سيكون خيارا هاما للأهلي إلى جانب الانتظار في مناطقهم وبناء الهجمة السريعة والمرتدة.

وعن حاوى الأهلى قال الحاجى: نظرا لخطورة وليد سليمان فإن الشعلالي هو الأقرب لمراقبة هذا اللاعب الممتاز خاصة عندما يكون في الثلث الأخير من هجوم الأهلي، مشيرا إلى أن المارد الأحمر ليس لديه نقاط ضعف لكن الدفاع يبقى الحلقة الهشة في صفوفه رغم قيمة محمد الشناوي أبرز حارس مرمى عربيا وأفريقيا؛ لأن الترجي مثل خطورة كبيرة كلما قام بتسريع وتيرة الهجمة خاصة عن طريق الجزائري يوسف البلايلي وربما في حضور الجويني الذي سيعوض طه ياسين الخنيسي حتى أثناء اللعب.

ووجه مدرب قوافل قفصة رسالة إلى جماهير الأهلى والترجى قائلا: "كرة القدم التونسية والمصرية قصة أجيال وأبطال وقصة أخوة كبيرة والفريقان هما الأبرز في أفريقيا يمثلان بدورهما قصة نجاح كبيرة، وتربطهما علاقات أخوية كبيرة ومهما كانت النتيجة ستبقى الكرة التونسية والمصرية ضاربة في العراقة والتآزر والتآخي مهما كانت النتيجة مصر وتونس أخوة وندائي لكلا الجمهورين التحلي بالروح الرياضية وتغليب العلاقات الكبيرة التي تربطنا بمصر أم الدنيا.

في حين أكد مجدى عبدالغنى عضو اتحاد الكرة، أن مباراة الأهلى والترجى المقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب استاد رادس فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا صعبة على الفريقين قائلا: "اللقاء صعب لكن الأهلى بمقدوره العودة بالكأس والتتويج باللقب التاسع ومن ثم التأهل إلى نهائيات مونديال الأندية فى الإمارات".

وتابع نجم الأهلى السابق: "الأهلى بحاجة ماسة إلى عدم تلقى شباكه أي أهداف خلال الشوط الأول من عمر اللقاء وامتصاص حماس لاعبي الترجى على أن يتم الاعتماد على مباغتة المنافس بشن غارات هجومية من أجل إرباك حساباته وتخفيف الضغط على الخطوط الخلفية للشياطين الحمر".

ولفت إلى أن فريق الترجى من الفرق القوية وتمتلك العديد من الأوراق الرابحة مثل الجزائرى يوسيف البلايلى وطه ياسين الخنيسي وأنيس البدرى، مشيرا إلى أن إغلاق المساحات والضغط المتقدم يمكنه إيقاف المد الهجومى المنتظر من لاعبى الفريق التونسي على دفاعات الأهلى.

وطالب عبدالغنى، جماهير الفريقين بضرورة التحلى بالروح الرياضية والتركيز على تشجيع فريقه، مشيرا إلى أن مصر وتونس أشقاء وبلد واحدة ولا يمكن أن تتأثر العلاقة فيما بينهما بأي خروج عن النص من قلة من المشجعين.

loading...

ترشيحاتنا

مصطفى بكرى يرد على هجوم القنوات المعادية لمصر.. فيديو

إن كنت ناسى أفكرك .. أخطاء تحكيمية حرمت الأهلى من البطولات .. والكاف شاهد ماشفش حاجة

إليسا تنصح الفتيات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي للوقاية من المرض

أزمة فى مران الأهلي الأخير بـ رادس قبل نهائي إفريقيا أمام الترجى..فيديو

التموين: بدء حصر المواليد المضافة والبطاقات المحدثة وفتح التظلمات 10 نوفمبر

احذر هذه الرسالة على WhatsApp

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

أمريكا تصدر تحذيرا جديدا بشأن إيران

يثني الحديد بأنفه ويحمل الأثقال بشعره.. حكاية شمشون الإمارات واستعداده لجر طائرة بوينج

خالد الجندي: جملة بسيطة تصل بالمسلم إلى درجة الشرك بالله..فيديو

ذعر فى سوق التوفيقية بسبب معركة بالأسلحة بين الباعة..فيديو

فى ذكرى إلغائها ببريطانيا..أغرب 5 طرق للإعدام في العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

27 قناة تليفزيونية تنقل نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى بينها 9 قنوات مفتوحة

الداخلية التونسية تصدر بيانًا بشأن الإجراءات الخاصة بمباراة الترجي والأهلي

رسميا.. كاف يلمح لتواطؤ كارتيرون مع أزارو فى واقعة برج العرب

الصحف التونسية تزف بشرى للمصريين قبل موقعة الاهلى والترجى وتفتح النار على كاف

فأل سيئ للأهلي.. الترجي لا يخسر في وجود الحكم الإثيوبى تيسيما

باسم مرسي يقترب من فسخ عقده مع لاريسا اليوناني

قبل مواجهة الأهلي والترجي .. تعرف على مكافأة الفائز باللقب الإفريقي

إن كنت ناسى أفكرك .. أخطاء تحكيمية حرمت الأهلى من البطولات .. والكاف شاهد ماشفش حاجة

أزمة فى مران الأهلي الأخير بـ رادس قبل نهائي إفريقيا أمام الترجى..فيديو

مدرب قوافل قفصة: ركلات الجزاء ترجح كفة الترجي وحاوي الأهلى الأخطر

أحمد أحمد: كاف سيشهد العديد من الإصلاحات عقب لقاء الأهلي والترجي

الكاف يبحث أزمة مقاعد مجلس الأهلي خلال مواجهة الترجى فى نهائى افريقيا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

فيديو

إليسا تكشف سبب غنائها باللهجة المصرية
موجز البلد.. كارتيرون متورط فى أزمة أزارو.. اختفاء نجم من سماء الإمارات.. واعتداء على مصرية بالكويت
إليسا تكشف سبب اختفائها بعد كليب إلي كل اللي بيحبوني
إليسا تنصح الفتيات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي للوقاية من المرض
إليسا تكشف تفاصيل مشاركتها في الحملة الوطنية لسرطان الثدي فى لبنان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟