قصواء الخلالى: مستوى التنظيم بمنتدى الشباب فاق العالمية

أشادت الإعلامية قصواء الخلالى، إحدى الاعلاميات ممن شاركوا فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية، بمستوى التنظيم الذى كان يشهده المنتدى هذا العام مؤكدة أن الجميع انبهر من مستوى التنظيم الذى فاق العالمية.



وأضافت الخلالى فى تصريحات لـ"ـصدى البلد"، ان المنتدى شهد عددا كبيرا من الورش والندوات الرائعة حتى ان الشباب كان حريصا على حضور هذه الندوات ولو واقفا، بالإضافة الى تجربة مسرح الشباب الرائعة التي أضافت الكثير الى المنتدى، وكذا التجاوب الكبير بين الرئيس والشباب.



وتابعت: المنتدى فى نسخته الثانية كان محط أنظار جميع وسائل الإعلام العالمية بسبب تنظيمه ودقة الموضوعات التى كانت تناقش خلاله ومواكبتها للعصر.



وتوقعت الاعلامية، زيادة الاقبال على التقدم للمنتدى فى نسخته الثالثة، مشيرة إلى ان الهاشتاج الخاص بالمنتدى كان عليه رواج كبير عالميًا بالإضافة الى مقاطع الفيديو الخاصة بالمنتدى التى تخطت ملايين المشاهدات.



وعقد منتدى شباب العالم في دورته الثانية في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.





