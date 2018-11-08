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أخبار العالم

روسيا تفتح النار على أمريكا لاتهامها باختراق مجالها الجوي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:53 م
الرئيسان الأمريكي
الرئيسان الأمريكي والروسي
لانا طارق
اعتبر نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اتهامات واشنطن لموسكو بإرتكاب أعمال متهورة فى المجال الجوى، "تكهنات سياسية ".

وقال الدبلوماسي الروسي وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية إن واشنطن تستغل أى موقف لإلقاء الإتهامات ضد روسيا، واصفًا تلك الإتهامت –على حد تعبيره- بأنها لعبة قذرة واضحة، وسوف تكشف بلاده الحقيقة قريبا.

كما دعا واشنطن بالتوقف عن أفعالها العدائية التى تهدد أمن المنطقة و ربما تهدد الأمن على المستوى العالمى بأكمله.

وأكد ريابكوف، أن القوات الروسية تتفادى وقوع أى حوادث مع الجانب الأمريكى فى المجال الجوى، إلا أنه لا يزال يتساءل عن سبب تواجد القوات الأمريكية على مقربة من الأراضى الروسية.

وأعرب عن استيائه من الوضع بشكل عام و السماح بالطيران الحر فى المياه الدولية، معتبرا أن الوضع سيئ و غير مقبول على الإطلاق.

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