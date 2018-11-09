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تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:45 ص
صدى البلد
ندى فتح الله
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى ومحاورها، وذلك عبر تطبيق "Google Earth"، والذي يعكس السيولة المرورية الصباحية المعتادة في أيام العطلات الرسمية على المحاور الحيوية.

ورصدت اللقطات الجوية السيولة المرورية بطريق صلاح سالم، والشوارع المحيطة به.

كما رصت اللقطات الجوية سيولة مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو.
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