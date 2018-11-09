توافد أعضاء الوفد للمشاركة فى انتخابات الهيئة العليا للحزب

توافد أعضاء الهيئة الوفدية لحزب الوفد، على مقر الحزب الرئيسى بالدقى اليوم الجمعة، وذلك لإنتخاب أعضاء الهيئة العليا لحزب.



ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.