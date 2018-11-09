شاهد.. حريق مدمر يضرب شمال كاليفورنيا وفرار مئات السكان

شهدت مدينة براديس في شمال كاليفورنيا حريقا هائلا أسفر عن تدمير جزء كبير منها.



وأدلى مسؤولو الإطفاء بهذه التعليقات في وقت متأخر من مساء الخميس بعد ساعات من فرار الآلاف من قاطني المدينة، بعد الحرائق التي انتشرت بشكل سريع في الغابات وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".



وأفادت الصحيفة بأن بعض سكان المدينة حملوا أطفالهم وحيواناتهم الاليفة وتخلو عن سيارتهم، أثناء خروجهم من المدينة المحترقة، حيث أُجبروا على السير على أقدامهم لإخلاء المدينة التي دمر الحريق الهائل مئات المباني بها.



وتم إخلاء البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 27،000 نسمة على بعد 180 ميلًا شمال شرق سان فرانسيسكو.



