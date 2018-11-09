في عيد ميلاد حسن فؤاد.. معلومات عن مطرب التسعينيات وسر الاختفاء المفاجئ

يحتفل اليوم المطرب حسن فواد بعيد ميلاده، حيث كان واحدًا من أبرز الفنانين فى فترة التسعينيات، إلا أنه اختفى عن الساحة الفنية فى السنوات الأخيرة، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :



- اسمه بالكامل حسن فؤاد محمد إسماعيل.



- ولد فى محافظة كفر أبو قتادة التابع لمحافظة الجيزة .



- التحق بقسم اﻷصوات بالمعهد العالي للموسيقى العربية في عام 1989 .



- شارك فى تقديم عدد من الأوبريتات الوطنية، مما زاد من شهرته، واستعان به صناع الأعمال الدراما لغناء التترات.



- بالإضافة إلى إصداره البومات، إلا أنه دخل مجال التمثيل بعد ذلك .



- شارك بدور رئيسى فى مسلسل " الوتد " .



- آخر عمل غنائى قدمه كان فى 2003 ثم اختفى بشكل كامل.