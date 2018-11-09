أبو شقة: الحشد الكبير فى الانتخابات يؤكد أن الوفد ضمير الأمة.. صور

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن الحشد الكبير للوفديين فى انتخابات الهيئة العليا اليوم الجمعة يؤكد أن الوفد ضمير الأمة وحزب الوطنية والمواطنة، مشيرا إلى أن جميع الحاضرين جاءوا بأعداد غير مسبوقة لا تقل عن انتخابات رئاسة الحزب فى ٣٠ مارس انتخابات رئاسة الوفد.



وأكد أبو شقة خلال كلمته فى المؤتمر، الذى نظمه على هامش انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، أن انتخابات رئاسة الوفد فى ٣٠ مارس تؤكد أن الوفديين استطاعوا الحفاظ على الوفد وحمايته أيا كانت نتيجة الانتخابات.



وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن هناك أشخاصا من أعداء النجاح حاولوا التربص بالوفد لكى يعرقلوا مسيرته ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، مؤكدا أن حزب الوفد قوى وسيكون لاعبا أساسيا على المسرح السياسى خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أنه منذ تشريفه برئاسة حزب الوفد ذكرت أننى لا أعرف غير الوضوح والشفافية ومن يريد أن ينزع منها وله رأى آخر فإننى اتحداه أمام الملا، مشيرا إلى أنه تعهد بعد فوزه برئاسة الوفد بفتح صفحة بيضاء مع الجميع وأن نتكاتف على قلب رجل واحد لإعادة بناء حزب قوى يكون أمل المصريين.



وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.



ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.