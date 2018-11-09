ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أبو شقة: الحشد الكبير فى الانتخابات يؤكد أن الوفد ضمير الأمة.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:27 م
أيو شقة من انتخابات
أيو شقة من انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصى عدسة ايهاب اشرف
قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن الحشد الكبير للوفديين فى انتخابات الهيئة العليا اليوم الجمعة يؤكد أن الوفد ضمير الأمة وحزب الوطنية والمواطنة، مشيرا إلى أن جميع الحاضرين جاءوا بأعداد غير مسبوقة لا تقل عن انتخابات رئاسة الحزب فى ٣٠ مارس انتخابات رئاسة الوفد.

وأكد أبو شقة خلال كلمته فى المؤتمر، الذى نظمه على هامش انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، أن انتخابات رئاسة الوفد فى ٣٠ مارس تؤكد أن الوفديين استطاعوا الحفاظ على الوفد وحمايته أيا كانت نتيجة الانتخابات.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن هناك أشخاصا من أعداء النجاح حاولوا التربص بالوفد لكى يعرقلوا مسيرته ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، مؤكدا أن حزب الوفد قوى وسيكون لاعبا أساسيا على المسرح السياسى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه منذ تشريفه برئاسة حزب الوفد ذكرت أننى لا أعرف غير الوضوح والشفافية ومن يريد أن ينزع منها وله رأى آخر فإننى اتحداه أمام الملا، مشيرا إلى أنه تعهد بعد فوزه برئاسة الوفد بفتح صفحة بيضاء مع الجميع وأن نتكاتف على قلب رجل واحد لإعادة بناء حزب قوى يكون أمل المصريين.

وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.

ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.

وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.
أبو شقة: الحشد الكبير فى الانتخابات يؤكد أن الوفد ضمير الأمة.. صور
أبو شقة: الحشد الكبير فى الانتخابات يؤكد أن الوفد ضمير الأمة.. صور
أبو شقة: الحشد الكبير فى الانتخابات يؤكد أن الوفد ضمير الأمة.. صور
أبو شقة: الحشد الكبير فى الانتخابات يؤكد أن الوفد ضمير الأمة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

جرف جليدي في عرض المحيط ينذر بنهاية العالم

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

مفاجأة مدوية تذهل السلطات البرازيلية بشأن حساب رونالدينهو البنكي

التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا..اليوم

الخطيب والعامري يستقبلان وزير الرياضة بفندق إقامة الأهلي في تونس

القبض على 5 أشخاص يبيعون تذاكر مباراة الأهلي والترجي بالسوق السوداء

المستكاوي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

8 معلومات لا تعرفها عن الإذاعية الراحلة نادية صالح

سمير كمونة يوجه نصيحة للاعبين قبل لقاء الترجي

تلميذة تصمم باور بانك بدون كهرباء: بابا بيتأخر برة وتليفونه بيفصل

أسرار أخت الشحرورة.. سعاد فغالي رفضت التمثيل بسببها.. وكل أزواج صباح كانوا يكرهونها.. صور نادرة

السعودية تحذر إسرائيل وتطالب بالإنهاء الفوري لاحتلال‎ فلسطين والجولان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. صور

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

سعر غير متوقع لإطلالة جيجى حديد الكاجوال.. صور

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

فيديو

مواطنون عن نهائي أفريقيا: الأهلى بمن حضر وهنروح كأس العالم .. فيديو
أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات العربية المشاركة فى تدريبات درع العرب 1.. فيديو
رقصات الـ لا بيرل تأخذك إلى عالم آخر.. فيديو
أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟