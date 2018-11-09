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رياضة

سيراميكا كليوباترا يفوز على جولدي بهدفين وديا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:32 م
صدى البلد
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا وديا على فريق جولدي أحد أندية الدرجة الثالثة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وسجل ثنائية سيراميكا كليوباترا كل من شادي حسين، ووليد عبد المنعم.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية صباح اليوم أمام أبو النمرس والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني على سلم ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 17 نقطة.
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