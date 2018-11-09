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رياضة

الإنتاج الحربي يعلن قائمته لمواجهة الزمالك

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:34 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن الجهاز الفني لفريق الأنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، قائمة الفريق التي ستواجه منافسه فريق الزمالك بالمباراة التي ستقام يوم الغد السبت في اطار منافسات الاسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة تضم كلاً من :عامر عامر ومحمد موسى ومحمد رجب وهشام شحاتة وعبد الرحمن فاروق وأحمد شديد قناوى والسيد الشبراوي ومحمود البدري ومحمود حماده ومحمد مسعد وأحمد دويدار ومحمد عادل وجيمس تيدي ووهاب أنان وعبد العزيز موسى ومحمد ماجد أونش ومصطفى الجمل وكريم لالا وعبد العزيز إبراهيم.

ويسعى الفريق العسكري إلى تحقيق الفوز على حساب منافسه الزمالك وحصد نقاط المباراة الثلاثة، وذلك بحثاً عن الانقضاض على المركز الثاني، حيث إنه في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، ويفصله نقطة وحيدة عن المركز الثاني الذي يحتله فريق مصر المقاصة برصيد 20 نقطة.
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