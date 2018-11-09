سكرتير مساعد الوفد يستعرض التقرير المالي لصندوق الحزب 2017 /2018

استعرض طارق تهامي سكرتير مساعد حزب الوفد التقرير المالي، لأمانة الصندوق بحزب الوفد لعام ٢٠١٧ - ٢٠١٨، حيث أكد على أن النشاط الحزبي فى تطور كبير لما شهده من تبرعات لتدعيم الوفد، والتي بلغت مليونين و١٠٠ ألف جنيه.



وأشار تهامي خلال كلمته في مؤتمر صحفي على هامش انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن ودائع الحزب وصلت إلى ٣ ملايين جنيه نهاية ٢٠١٧ ووصلت إيرادات الحزب عام ٢٠١٧ إلى ٧٠٠ ألف جنيه من إيجارات واشتراكات وفوائد ومليون و ٦٥٠ الف مصروفات موجه اغلبها لأجور العاملين، كما وصلت مصروفات الحزب إلى ٩٥٠ ألف جنيه عام ٢٠١٧.



وأكد سكرتير مساعد حزب الوفد، أن الوضع المالي للحزب تحسن في يناير ٢٠١٨، حتى الآن بفضل تبرعات الأعضاء ووصل إجمالي إيرادات الحزب الى ٥ مليون و ٦٠٠ ألف جنيه منهم تبرعات ٤ مليون و٣٠٠ ألف عام ٢٠١٨.



وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم التى من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.



ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.