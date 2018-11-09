ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

سكرتير مساعد الوفد يستعرض التقرير المالي لصندوق الحزب 2017 /2018

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:47 م
طارق تهامى ، سكرتير
طارق تهامى ، سكرتير مساعد حزب الوفد
معتز الخصوصى عدسة ايهاب اشرف
استعرض طارق تهامي سكرتير مساعد حزب الوفد التقرير المالي، لأمانة الصندوق بحزب الوفد لعام ٢٠١٧ - ٢٠١٨، حيث أكد على أن النشاط الحزبي فى تطور كبير لما شهده من تبرعات لتدعيم الوفد، والتي بلغت مليونين و١٠٠ ألف جنيه.

وأشار تهامي خلال كلمته في مؤتمر صحفي على هامش انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن ودائع الحزب وصلت إلى ٣ ملايين جنيه نهاية ٢٠١٧ ووصلت إيرادات الحزب عام ٢٠١٧ إلى ٧٠٠ ألف جنيه من إيجارات واشتراكات وفوائد ومليون و ٦٥٠ الف مصروفات موجه اغلبها لأجور العاملين، كما وصلت مصروفات الحزب إلى ٩٥٠ ألف جنيه عام ٢٠١٧.

وأكد سكرتير مساعد حزب الوفد، أن الوضع المالي للحزب تحسن في يناير ٢٠١٨، حتى الآن بفضل تبرعات الأعضاء ووصل إجمالي إيرادات الحزب الى ٥ مليون و ٦٠٠ ألف جنيه منهم تبرعات ٤ مليون و٣٠٠ ألف عام ٢٠١٨.

وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم التى من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.

ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.

وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.
سكرتير مساعد الوفد يستعرض التقرير المالي لصندوق الحزب 2017 /2018
سكرتير مساعد الوفد يستعرض التقرير المالي لصندوق الحزب 2017 /2018
سكرتير مساعد الوفد يستعرض التقرير المالي لصندوق الحزب 2017 /2018
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد رمضان ينشر صورة جديدة لممتلكاته الفارهة

الأرصاد تعلن موعد انحسار الأمطار وتوجه تحذيرا للمواطنين.. فيديو

الأهلي والترجي.. نهائي دوري الأبطال بدون الأسلحة الإفريقية الحاسمة

وزير الأوقاف يكشف عن آيتين قرآنيتين بكى رسول الله عند تلاوتهما

دونجا وحفني وجمعة يزينون قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربى

أبرزها شاطئ وسلسلة فنادق وطائرة.. أغرب مطالب لاعبى كرة القدم بعد طلب مبابي

الإفتاء: اليوم غرة ربيع الأول.. وهذا موعد ذكرى المولد النبوي

تفاصيل واقعة اعتداء أولياء الأمور على مدرسة القناة الإعدادية بنات ببورسعيد.. مشاجرة بين طالبتين السبب.. والمديرة: لولا كاميرات المراقبة لضاع حقنا

لن أغفر له أبدًا.. أقوى تصريحات ميشيل أوباما ضد ترامب

ترامب يصدق على قرار منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء

هاكرز الترجى يخترق الموقع الرسمى للنادى الأهلى للمرة الثانية فى 24 ساعة

السعودية تحذر إسرائيل وتطالب بالإنهاء الفوري لاحتلال‎ فلسطين والجولان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتحبي السيمونى .. 10 أفكار لإضافته فى منزلك.. صور

الأمطار الغزيرة تغرق مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. صور

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

فيديو

الأرصاد تعلن موعد انحسار الأمطار وتوجه تحذيرا للمواطنين.. فيديو
رسالة مؤثرة من جيلبرتو للأهلي قبل مواجهة رادس الليلة
شرطة البيئة والمسطحات تشن حملات مكبرة على 3 محافظات.. فيديو
ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين والدراجات البخارية بالمنيا.. فيديو
وكيل البرلمان: الوفد يسطر ملحمة ديمقراطية بانتخابات الهيئة العليا للحزب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟