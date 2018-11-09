4 وفيات في مأساة سيول جديدة بـ الأردن

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن 4 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة السيول في منطقتي ضبعة ومادبا الأردنيتين.



وأضافت القناة أن السلطات الأردنية أغلقت الطريق الصحراوي الرابط بين شمال وجنوب الأردن بسبب هطول الأمطار واجتياح مياه السيول للطريق في منطقة ضبعة جنوب الأردن.



وقالت وزيرة الإعلام الأردنية جمانة غنيمات إن الأجهزة الأمنية تتابع عمليات الإنقاذ في أكثر من منطقة بالبلاد.



كانت الحكومة الأردنية، أعلنت نهاية الشهر الماضي، مسئوليتها عن "فاجعة" السيول التي ضربت البلاد أواخر الشهر، والتي جرفت حافلة مدرسية في منطقة على ضفاف البحر الميت، ما أدى إلى وفاة 21 شخصا، أغلبهم من الأطفال.



وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أمام البرلمان: "الحكومة تتحمل المسئولية العملية والإدارية والأخلاقية كاملة عما حدث".