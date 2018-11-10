الكويت: ارتفاع عدد مصابي الطقس السيئ إلى 409 حالات

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، مساء أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التى تم استقبالها جراء موجة الطقس السيىء التي تشهدها الكويت حاليا إلى 409 حالات، مشيرا إلى أنه تم التعامل الفوري معها.





وأوضح الشيخ الدكتور باسل الصباح - فى تصريح الليلة - أن خطة الطوارئ مستمرة حتى تعود الأحوال الجوية الى حالتها الطبيعية في الكويت، مؤكدا أن جميع العاملين في الوزارة، يمارسون دورهم على أكمل وجه في تنفيذ الخطة كل وفق اختصاصه، والدور المناط به.





ولفت وزير الصحة الكويتي، الى أنه مع استمرار كثافة سقوط الأمطار، ارتفع منسوب المياه في بعض المرافق التابعة للوزارة، موضحا أنه يجري التعامل معها بالتعاون مع الجهات المعنية لإعادة الوضع إلى طبيعته.





وشدد على أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالبقاء في بيوتهم، خاصة مرضى الربو والقلب، مناشدا اياهم بالجلوس في الأماكن الجافة.



