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منوعات

خطوبة ابن الفنان هاني شاكر وسط بهجة عائلية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:11 ص
شريف هاني شاكر
شريف هاني شاكر
عزة عاطف
نشر الفنان هاني شاكر صور خطوبة ابنه «شريف» إلى «نوران هاني عمر» ابنة اللواء هاني عمر وكيل محافظ البنك المركزي، وسط مشهد عائلي مبهج.

عبر هاني شاكر عن فرحته الشديدة ودعا للثنائي بالسعادة في صفحته على "فيس بوك" قائًلا "ألف مبروك خطوبة ابني حبيبي شريف علي حبيبتي نوران هاني عمر ابنة اللواء هاني عمر وكيل محافظ البنك المركزي ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ان شاء الله".

ظهرت العروس مرتدية فستان أبيض قصير أثار جدل متابعي هاني شاكر على فيس بوك، بالإضافة إلى تصفيفة شعر بسيطة أضفت لمسة جاذبية على الفستان.
خطوبة ابن الفنان هاني شاكر وسط بهجة عائلية
خطوبة ابن الفنان هاني شاكر وسط بهجة عائلية
خطوبة ابن الفنان هاني شاكر وسط بهجة عائلية
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