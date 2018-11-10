نقيب الصيادلة يفتتح مقر النقابة الفرعية الجديد بكفر الشيخ.. اليوم

يفتتح اليوم الدكتور محي الدين عبيد نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، المقر الجديد للنقابة الفرعية لصيادلة كفر الشيخ، وذلك في تمام الساعة ١٢.٣٠ ظهر اليوم.



ويقع المقر الجديد على مسطح ١٢٠٠ متر بأحد الأبراج الشهيرة غرب محافظة كفر الشيخ، ويتكون من طابقين كل طابق على مساحة ٦٠٠ متر.



يقدم المقر الجديد العديد من الخدمات للصيدلة، وتم تجهيزه على أعلى مستوى، حيث يحتوي على مقر كبير للاشتراكات والخدمات، وقاعة محاضرات تسع لـ ٢٥٠ صيدليا، ومكاتب لجميع أعضاء مجلس النقابة الفرعية، وحضانة وصالة ألعاب للأطفال، وكافيتريا لأسر الصيادلة، ونادي صحي مجهز "جيم"، وساوند سيستم وكاميرات للمراقبة.